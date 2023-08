Il primo ritiro di Dimaro non si è concluso nel migliore dei modi per Mario Rui che durante l’ultima amichevole contro la Spal si è dovuto fermare causa infortunio. Per lui il responso non è stato dei migliori, infatti dagli esami strumentali è emersa una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Già iniziato il suo percorso di recupero e Garcia spera di ritrovarlo settimana prossima, in vista della preparazione per l’esordio in campionato il prossimo 19 agosto contro il Frosinone.



IL RINNOVO - È tempo di mercato anche per Mario Rui. Nessun addio, c’è già stato il “no” al trasferimento in Arabia Saudita per il portoghese che ora è pronto a estendere il suo rapporto con il Napoli. Nella serata di ieri a Castel di Sangro - sede di ritiro degli azzurri - è arrivato il suo agente, Mario Giuffredi, che incontrerà il presidente De Laurentiis proprio per il rinnovo di Mario Rui. Ad oggi il contratto del calciatore ha scadenza al 2025 e dovrebbe essere ritoccato fino al 2026.