ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "In futuro vorrei fare il dirigente, me lo sono posto come obiettivo. A Napoli? Sarebbe scontato, io ho grandi sentimenti per due squadre: Empoli e Napoli. Vorrei tanto che il destino mi facesse iniziare da uno di questi due club, non oggi perché voglio godermi cinque anni di attività, ma sono i due club a cui sono più legato umanamente e sentimentalmente".è di stima reciproca, da parte mia c’è sentimento: gli sarò grato a vita, mi ha sempre tenuto in grande considerazione. Poi lui tira l’acqua al suo mulino ed io al mio, devo fare gli interessi dei miei calciatori cercando di essere equilibrato nel tutelare anche il club"., i giocatori devono vedere il Napoli come un punto d’arrivo e loro lo vedono così. Non sentono l’esigenza di trovare nuovi stimoli o sensazioni da altre parti, la loro felicità è qui. Sicuramente nei prossimi giorni o settimane parleremo con De Laurentiis ed affronteremo il discorso di Politano: onestamente, già in estate ne voleva parlare, poi purtroppo non c’erano le condizioni ed abbiamo rimandato. Magari adesso si stanno creando le condizioni giuste per rendere felice anche Matteo, il mio lavoro è rendere felici i calciatori".può trovare spazio con Mazzarri? Non sono polemico, io credo tantissimo in lui e per me è un fuoriclasse: è un giocatore che, per quel poco in cui è stato in campo, ha dimostrato i mezzi tecnici che ha. O il Napoli ci crede, o Mazzarri dimostra di credere in lui, oppure le vie del Signore sono infinite e potrà dimostrare per sei mesi il proprio valore altrove. Mi aspetto che in questo mese abbia spazio per dimostrare il calciatore che è, poi se non succederà sicuramente dovremo fare ragionamenti diversi. Ma non vuol dire staccarsi dal Napoli, è di proprietà loro, il presidente in qualsiasi momento vorrà prolungare il rapporto contrattuale di Gaetano non ci sarà problema. Ma è giusto dargli la possibilità di mettere in mostra le sue qualità con continuità".