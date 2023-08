Sembra non essere ancora giunta ai titoli di coda una delle telenovele più lunghe del mercato estivo nostrano.



Malgrado le costanti chiusure del Napoli nei confronti di un possibile prestito di Alessandro Zanoli al Genoa, i rossoblù non paiono aver perso del tutto le speranze di riportare a Marassi l'ex terzino della Sampdoria.



Nella giornata di oggi, stando a quanto riporta Il Mattino, è infatti previsto un vertice tra il direttore sportivo dei partenopei, Mauro Melluso, e l'agente del 22enne emiliano, Alessandro Moggi. Quest'ultimo nei giorni scorsi si era lamentato pubblicamente circa l'intenzione del Napoli di non voler lasciar partire il suo assistito neppure in prestito, preferendo mantenerlo in organico per fare le veci di capitan Di Lorenzo.



La speranza del Genoa è che dall'incontro odierno emerga la volontà di mandare il ragazzo almeno temporaneamente altrove, dandogli la possibilità di giocare con una certa continuità. Attenzione però alla concorrenza dello Sporting Lisbona, altro club da tempo sulle tracce di Zanoli.