Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Salisburgo fa muro ed alza le pretese per Stefan Lainer, ma il terzino vuole vestire la maglia del Napoli, capisce che a 26 anni rappresenta l'occasione della vita ed ha fatto capire a chiare lettere al Salisburgo di volersi trasferire in Italia. Il tutto al momento viene bloccato per qualche milioni e commissioni varie.