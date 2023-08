Ci sono infortuni e infortuni, da quelli concreti che portano via più tempo, passando per quelli di prevenzione, fino a quelli di mercato. È quest'ultima categoria che ha tirato fuori Garcia nel post partita di Napoli-Augsburg. Senza fare nomi in maniera diretta ma uno di questi è Piotr Zielinski. Ginocchio acciaccato o meno, è chiaro che il polacco sia al centro del mercato in uscita, considerando questo contratto in scadenza a giugno 2024 e nonostante ci fossero le basi per il rinnovo non se n'è fatto nulla. E l'Arabia (ri)chiama, in maniera decisa.



ECCO L'AL-AHLI - Dopo Mendy, Firmino, Mahrez e Saint-Maximin, l'Al-Ahli vuole comprare in Italia. Il "prescelto" è Piotr Zielinski per il quale ha già fatto un tentativo un mesetto fa, ma il polacco ha detto di no con l'intenzione di restare a Napoli. Oggi si ripresenta l'occasione, con l'offerta di un ingaggio che se prima era da 10-12 milioni di euro a stagione oggi diventa di 14-15. Alzata la posta, dunque, e nel frattempo il Napoli apre alla cessione. Dall'Arabia Saudita sono fiduciosi di chiudere un'operazione che porterebbe nelle casse del Napoli circa 20 milioni di euro. Manca solo il "sì" del calciatore che pian piano si sta convincendo. Le prossime ore potrebbero essere già decisive dato che l'Al-Ahli vuole una risposta in tempi brevi e il Napoli ha bisogno di trovare quanto prima il sostituto che potrebbe essere Koopmeiners.