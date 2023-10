Dopo la vittoria di Champions contro l'Union Berlino il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della sfida contro il Milan.



IL REPORT - Dopo il successo a Berlino in Champions League, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto.



INFERMERIA E ASSENTI - Anguissa ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra e di seguito lavoro personalizzato. Assente Osimhen che si è accordato col Presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali.