Il Napoli riparte con lo scudetto sul petto e con il rinnovo del suo capitano. Nel giorno della presentazione della squadra, il presidente azzurro Aurelio De Laurentis ha annunciato il prolungamento del contratto di Giovanni Di Lorenzo: "Noi stiamo lavorando per voi e per esempio oggi il nostro capitano è stato rinnovato fino al 2029".



I DETTAGLI - Il contratto è stato allungato di tre anni, portandolo anche oltre il 2028 come era stato stabilito inizialmente. Il giocatore avrà anche un aumento dell'ingaggio importante arrivando a superare i 3 milioni di euro a stagione: la parte fissa si aggira intorno ai 3,1/3,2 ai quali vanno aggiunti alcuni bonus in caso di raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.



LE PAROLE DI DI LORENZO - Il rinnovo era nell'aria perché l'accordo era già stato raggiunto da tempo, ma i tifosi non si aspettavano che l'annuncio sarebbe arrivato da De Laurentiis proprio il giorno della presentazione. E forse non se l'aspettava neanche Di Lorenzo: "Non me l'aspettavo che l'annunciasse stasera - sono le parole del capitano - Ci tenevo a ringraziarla per questo riconoscimento che per me vuole dire tanto. Voglio ringraziare anche i compagni perché se ho raggiunto questo rinnovo è anche merito loro, siamo una squadra e da solo non sarei nessuno".