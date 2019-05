Carlo Perego, l'amministratore delegato della Tipiesse, la ditta che sta gestendo le operazioni di ammodernamento dello stadio San Paolo a Fuorigrotta, ha parlato a Radio Crc confermando che chiederà lo spostamento in campo neutro della partita Napoli-Inter, prevista per il penultimo turno di campionato il 19 maggio alle 20.30.



CAMPO NEUTRO - "Vorremmo chiedere di spostare l’ultima partita contro l’Inter al San Paolo, come ha fatto anche l’Atalanta: inoltreremo a breve una richiesta, l'ideale sarebbe giocare a Bari, Palermo o Benevento. È una mia idea, dobbiamo valutare la fattibilità, in maniera tale da avere tutto libero e lavorare fino al 30 giugno, altrimenti dovremmo fare ulteriori sacrifici. Ma se si giocherà al San Paolo, si giocherà coi nuovi sediolini già installati. Chiederemo lo spostamento solo per avere meno difficoltà".