Allenamento in casa Napoli. E assaggio di campo per Lorenzo Insigne. Questo il report della seduta odierna pubblicato dal club partenopeo: "La squadra ha iniziato la sessione con lavoro di forza in palestra. Successivamente allenamento aerobico sul campo 3. Di seguito esercitazioni di passing drill. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie, palestra e lavoro in campo per Insigne"