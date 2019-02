Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina al Franchi in programma sabato alle ore 18 per l'anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto riscaldamento a secco e torello, successivamente lavoro tattico e svolgimento di gioco. Chiusura con esercitazioni al tiro.