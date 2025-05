Napoli, l'avviso di Conte: attenzione alla "fame" del Parma. Il discorso alla squadra e la frase sullo scudetto

Tutto in due partite. Per il Napoli di Antonio Conte lo scudetto passa tra Parma e Cagliari, con la consapevolezza che il bonus è stato giocato contro il Genoa. L'Inter ora è a un solo punto e il tecnico, in vista della partita di domenica sera al Tardini, non vuole più cali di concentrazione.

FAME - E' vietato sottovalutare la squadra di Chivu, che in casa ha pareggiato 2-2 con l'Inter e battuto la Juventus. I 46 punti di distacco non devono illudere: il Parma, a +4 sul Lecce terzultimo, deve salvarsi. Deve fare punti e, come rivela Il Mattino, Conte ha battuto proprio su questo tasto. La classifica va cancellata perché l'avversario ha motivazioni importanti per bloccare i partenopei perché la salvezza, a livello di "fame", vale lo scudetto.

PARMA-NAPOLI: E' IL MOMENTO DI CONTE

180 MINUTI - Conte e lo staff insistono con i calciatori: si sono meritati di giocarsi il campionato nelle ulime due partite. Il concetto che sta passando dalle parti di Castelvolturno è questo. Con 6 punti tra la sfida del Tardini e il Cagliari il Napoli potrà vincere il suo quarto scudetto, altrimenti dovrà guardare ai risultati dell'Inter. I nerazzurri saranno impegnati contro Lazio e Como. Con la possibilità dello spareggio che rimane e divide Marotta e De Laurentiis, dato che la squadra di Simone Inzaghi il 31 maggio avrà la finale di Champions League.

CORRIERE DELLO SPORT - LO SPAREGGIO DIVIDE INTER E NAPOLI

DVD E CONTEMPORANEITA' - Conte ha dato dei dvd personalizzati ai propri calciatori per non lasciare nulla a caso nella serata di Parma. Concentrazione massima: uno dei canoni del tecnico. La prossima giornata può essere decisiva e giocherà un fattore importante anche la contemporaneità. Con Parma-Napoli, Inter-Lazio e altre sette partite che si giocheranno domenica alle 20:45 per un finale di Serie A tutto da decidere.