Terza giornata di Serie A: in campo Napoli-Lazio nell'anticipo del sabato sera. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più importanti della gara.



Napoli – Lazio Sabato 02/09 h.20.45

Colombo

Mokhtar – Palermo

IV: Mariani

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo S.



25' - Il primo giallo della gara se lo prende Mattia Zaccagni, per proteste. Dopo un fischio che non lo premia, l'ala si lamenta in modo vistoso e viene punito