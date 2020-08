Una partita che non ha risvolti in classifica, con un solo grande protagonista, Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste, dopo aver vinto la classifica marcatori (Ronaldo non giocherà contro la Roma) e la Scarpa d'Oro, è a una sola lunghezza dai 36 centri messi a segno da Higuain nel 2016 proprio a Napoli. Oltre alla classifica assist di Luis Alberto e il primato scontato di 203 panchine in biancoceleste che farà di Simone Inzaghi l'allenatore più longevo della storia laziale.