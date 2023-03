Il big match del Maradona tra Napoli e Lazio apre la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri di Spalletti comandano il campionato, a +18 dal duo di inseguitrici formato da Milan e Inter. Fin qui, i partenopei hanno inanellato una serie impressionante di risultati (21 vittorie, due pari contro Fiorentina e Lecce e una sconfitta contro l’Inter). La squadra di Maurizio Sarri, ex della partita, è al quarto posto con 45 punti, a -2 dalle milanesi. Calcio d’inizio alle 20:45.



NUMERI - Nelle otto gare tra Sarri e Spalletti, tutti in Serie A, il tecnico del Napoli ha vinto 5 volte, poi due pareggi e una vittoria per l’allenatore della Lazio. Relativamente ai confronti con gli azzurri, la Lazio ha perso le ultime cinque in trasferta.