È la terza giornata di Serie A ed è già tempo di big match. Dopo Roma-Milan di ieri, scendono in campo le prime due forze dello scorso campionato: al Maradona si gioca Napoli-Lazio. Gli azzurri hanno iniziato la nuova stagione nel solco della passata, vincendo le prime due partite. I biancocelesti invece sono partiti male e hanno steccato con Lecce e Genoa. Urge un cambio di rotta. L’ex Sarri rispolvera l’11 della passata stagione, Garcia punta sul ritrovato Kvaratskhelia. Si annuncia grande spettacolo.



I PRECEDENTI - La Lazio ha vinto nell’ultima trasferta di Serie A giocata a Napoli (3 marzo 2023, 0-1 con gol di Vecino), interrompendo una serie di cinque vittorie casalinghe consecutive degli azzurri. Napoli e Lazio non pareggiano in Serie A dall’1-1 del 5 novembre 2016, da allora in 13 gare ben 10 vittorie dei campani e tre biancocelesti. In due delle ultime tre stagioni il Napoli ha iniziato il campionato vincendo in tutte e tre le prime giornate. La Lazio è uscita sconfitta in entrambe le prime due giornate di campionato e nella sua storia non ha mai perso tutte le prime tre partite di un torneo di Serie A.