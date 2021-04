Vittoria ampia del Napoli ieri contro la Lazio, con gli uomini di Gattuso che si sono imposti con un sonoro 5-2 nei confronti dei biancocelesti. Eppure la partita dopo sette minuti di gioco avrebbe potuto prendere una piega diversa, qualora il rigore per fallo di Milinkovic non fosse stato fischiato, dato che nell'area opposta Lazzari è stato atterrato da Hysaj.



L'arbitro Di Bello ha deciso di fischiare il penalty in favore del Napoli e da lì sono scaturite grandi proteste da parte della panchina della Lazio. Tra i più accesi Massimiliano Farris, il vice di Inzaghi presente in panchina al posto del tecnico biancoceleste. "Il rigore è una cosa seria", queste le parole del secondo della Lazio raccolte da Repubblica.