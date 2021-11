Il clima dello Stadio Maradona ieri è stato suggestivo, il ricordo di Diego ha emozionato fortemente tutti i presenti. Eppure qualche brutto momento c'è stato, in particolar modo nel prepartita conIeri sera, nell’ambito dei servizi predisposti per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calciotravisati con caschi e passamontagna e armati di bastoni chiodati, intenzionati a venire a contatto con i tifosi ospiti. Gli operatori hanno raggiunto gli aggressori che hanno opposto una viva resistenza con mazze, caschi e cinghie, bloccandone sette; nella circostanza,alcuni dei quali con precedenti di polizia e già sottoposti a DASPO,per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché a vario titolo anche per possesso o utilizzo di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive;mentre uno di loro anche per aver violato la misura del DASPO cui è attualmente sottoposto.di 36 e 25 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia,e possesso di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Per tutti e sette, appartenenti ai gruppi ultras napoletani, è stata avviata la procedura per l’emissione del DASPO. Inoltre,tre poiché in possesso di biglietto non corrispondente al titolare e le altre per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Infine, in via Giambattista Marino, nel quadro dei servizi di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi disposti dalla Questura, militari della Guardia di Finanza hanno