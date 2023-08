Il sostituto di Kim Min Jae sarà... Natan Bernardo de Souza o più semplicemente Natan. Il Napoli ha scelto e ha pescato in Brasile per il rinforzo in difesa. Secondo quanto riportato da Globoesporte in Brasile De Laurentiis sborserà circa 10 milioni di euro per acquistare dal Red Bull Bragantino il suo cartellino, col 12% del costo che andrà al Flamengo e il 18% al Porto Vitoria.