Futuro azzurro per David Ospina. Il portiere, che nella notte ha vinto senza subire gol contro l'Argentina nella prima partita della Coppa America - secondo Sky Sport - è stato riscattato dal Napoli che verserà 4 milioni di euro nelle casse dell'Arsenal.



IL BILANCIO - Arrivato l'estate scorsa per alternarsi a Meret tra i pali del Napoli, è finito in un ballottaggio a tre dove spesso rientrava anche Karnezis e a chiuso la prima stagione in Italia totalizzando 24 presenze. Inserito nei migliori sessanta giocatori in lizza per il Pallone d'Oro ai tempi dell'Arsenal, per Ancelotti Ospina era il titolare fisso in Champions. Lì no che non c'erano dubbi: sei partite del Napoli, sei volte in campo. Anche due clean sheet contro Stella Rossa e Liverpool. E' finito poi in panchina quando la squadra è scesa in Europa League, dove Ancelotti ha individuato in Meret la prima scelta tra i pali. In campionato, come detto, era sempre sfida a tre. Alla fine Ospina ha convinto il Napoli che l'ha riscattato, il futuro del colombiano sarà ancora azzurro.