Su Il Mattino le cifre dell'affare Di Lorenzo: "Oggi pomeriggio è prevista la firma del contratto a Napoli all'Hotel Vesuvio. Le cifre dell'operazione: 8 milioni più uno di bonus all'Empoli, accordo per cinque anni da 1.3 milioni a stagione con il difensore. Il primo rinforzo per la prossima stagione è il terzino con il fiuto del gol che in avvio di carriera giocava da attaccante e il suo soprannome era Bati-gol, visto che da ragazzino il suo idolo era Batistuta".