Il presidente del Napoli, De Laurentiis ha confermato che la trattativa con Zlatan Ibrahimovic è partita da tempo, che le parti stanno parlando per provare l'acquisto a parametro zero a partire da gennaio e che ora la palla passa proprio al giocatore che dovrà decidere se fare, o meno, uno sforzo per tornare in Italia.



Si perché secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport lo svedese ha chiesto un contratto da 18 mesi da 5 milioni di euro complessivi. rispetto ai 7,5 che sta percependo in MLS. L'offerta di De Laurentiis, al momento è ferma a 1,5 milioni per i primi 6 mesi e un'opzione per un altro anno a 3 milioni di ingaggio. C'è distanza, ma la trattativa non tramonta.