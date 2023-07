Il Napoli è al lavoro per blindare Victor Osimhen con un nuovo contratto. L'attuale accordo in scadenza a giugno 2025 può essere prolungato per altri due anni con un aumento di stipendio fino a 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il nodo da sciogliere è legato all'eventuale clausola di rescissione da oltre 100 milioni di euro per l'attaccante nigeriano.



Intanto attende novità sul contratto anche Kvaratskhelia. Il Napoli è pronto a rivedere le cifre per evitare che qualche big inglese riesca a far girare la testa al georgiano, comunque convinto di restare. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non c'è fretta perché il suo agente ha già posto le condizioni per una revisione dell'accordo siglato un anno fa. Alla fine di questo mercato Kvara firmerà con il Napoli fino al 2028 (con opzione fino al 2029) e il suo ingaggio lieviterà dagli attuali 1,2 milioni a 2,5 milioni di euro netti all'anno.