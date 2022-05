Il Napoli fa sul serio per Hamed Junior Traorè. Il talento classe 2000 del Sassuolo è un obiettivo prioritario del club azzurro in vista della prossima stagione. La prima offerta da 16 milioni più bonus è stata ritenuta insoddisfacente dal club emiliano ma sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per provare a trovare un'intesa. Cristiano Giuntoli vuole accelerare su un profilo che tanto piace anche al tecnico Luciano Spalletti.



LE CONDIZIONI DEL SASSUOLO - Su Traorè c'è anche l'interesse della Roma e di alcune società della Premier League ma è il Napoli ad avere mosso i passi più significativi. Il progetto di ringiovanimento del club azzurro fa gola ad Hamed che sarebbe entusiasta di misurarsi in una piazza importante come quella partenopea con la possibilità di giocare la Champions League. Il Sassuolo, dal canto suo, ha posto le condizioni per iniziare a valutare la cessione dell'ex Empoli: 25 milioni di base fissa più bonus per arrivare a circa 30 milioni. Il Napoli ha memorizzato quella che è la richiesta e nei prossimi giorni valuterà una nuova controffensiva.