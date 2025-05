Napoli, le condizioni di Lobotka: cosa filtra verso il Genoa

Getty Images

Il massimo risultato con il minimo sforzo. Il Napoli soffre fino all'ultimo ma alla fine riesce a strappare la. Un successo fondamentale per tenere l'Inter a distanza, nella stessa giornata di campionato i nerazzurri hanno vinto sempre per 1-0 contro il Verona (gol di Asllani) e a tre partite dalla fine della Serie A sono a -3 dalla squadra di Antonio Conte.- 270 minuti alla fine del campionato, ogni mossa può diventare decisiva per la vittoria finale. L'Inter è in corsa per vincere anche la Champions League e martedì affronterà il Barcellona nel ritorno della semifinale - si riparte dal 3-3 dell'andata - il Napoli può concentrarsi solo sulla Serie A e nella prossima partita in programma domenica 11 maggio alle 20.45 affronterà il Genoa. Da capire se per quella gara sarà a disposizione, uscito al 54' di Lecce-Napoli per un problema alla caviglia: secondo Sky Sport,

- Lobotka aveva già accusato un fastidio nei minuti finali del primo tempo:, il sostituto naturale di Lobotka nel ruolo di play; probabilmente, in caso di forfait dell'ex Celta Vigo, sarà proprio Gilmour a prendere il suo posto nella sfida col Genoa.