Napoli a caccia del dopo Kim, pronto per firmare con il Bayern Monaco. Tanti i nomi nel mirino della coppia Micheli-Mantovani e tra questi anche Robin Le Normand, difensore della Real Sociedad, di cui parla oggi il Corriere dello Sport. Identikit ideale, forte fisicamente, bravo a giocare sul centro sinistra e uno di quelli che lì dietro si fa sentire eccome. C’è un ostacolo, ovvero la clausola da una cinquantina di milioni. Cifra che il Napoli bene o male andrà ad incassare dalla cessione di Kim e però non è intenzionato a reinvestirla interamente e se non si andrà a trattare ad un prezzo inferiore non se ne farà nulla.