Liverpool-Napoli 1-1



Meret 6: ottimo intervento nel finale di frazione su Milner, uni vero intervento di un primo tempo nel quale ha iniziato bene l'uscita del Napoli, uscendo bene su Di Lorenzo. Nella ripresa, al 55' esce male, liberando alla girata Firmino e deve ringraziare Koulibaly. Non può nulla sul gol di Lovren



Maksimovic 6: soffre sulle incursioni del Liverpool, spesso messo al centro dell'asse Mané-Firmino. Riesce a spezzare alcune trame, in altre lascia qualche varco. Nella ripresa stringe i denti e trova qualche chiusura importante



Manolas 7.5: efficace, pulito, concreto. Il suo primo tempo si condensa in questi tre aggettivi il primo tempo del greco che non sbaglia un contrasto, in particolare su Mané. Si ripete nella ripresa, tanti palloni che piovono in area, impossibile trovare qualche pecca



Koulibaly 8: ripete la performance di Milano nel primo tempo, diventando determinante in tre circostanze. Nel finale di frazione pazzesco il doppio intervento a liberare l'area e salvare Meret. Sull'uscita sbagliata del suo portiere, s'immola, neutralizzando con il corpo la conclusione di Firmino sulla linea di porta



Mario Rui 6: gioca da quinto di centrocampo in fase di possesso, da quarto basso in fase di non possesso. Appoggia bene la manovra, Salah solo in un paio di occasioni, nella prima frazione lo lascia senza palla. Nella ripresa, la stanchezza di seguire Salah inizia a farsi sentire ed aumentano gli errori, anche in fase di impostazione



Di Lorenzo 7: continua ad essere una sorpresa gigantesca. Gioca da esterno di centrocampo trovando subito le misure nelle due fasi, mette dentro il pallone per il vantaggio del Napoli, non sbaglia un tocco o una chiusura. Nel finale tira il fiato, ma resta una prestazione di assoluto spessore



Allan 8: le voci sulla rabbia per la multa, si trasformano in campo in una cattiveria agonistica che consente al brasiliano di giocare una gara pazzesca. Impossibile seguire il numero degli interventi in cui ha sradicato il pallone a Salah e compagni: tornato sui suoi standard è un calciatore inamovibile per Ancelotti



Zielinski 5: meno brillante di altri compagni, non riesce ad esprimersi al meglio nelle due fasi. Funge da esterno tattico, ma tocca pochi palloni e non sempre supporta nel modo giusto Mario Rui. Trend negativo che segue fino al termine della sua partita (39' st Younes sv)



Fabian 6.5: carbura con qualche difficoltà, poi tira fuori una buona gara: soprattutto in fase difensiva, supportando Allan nel filtro, provando a sporcare diverse traiettorie dei reds. Nella ripresa, come tutto il Napoli, va in apnea: ma, merita un ampia sufficienza, anche per qualche giocata di spessore



Mertens 6.5: ha il merito di sbilanciare uno come Van Dijk nel gol del momentaneo vantaggio del Napoli. Poi, con il diagonale perfetto beffa Alisson: prima e dopo pochi sprazzi di Mertens in una gara di grande sofferenza (dal 35' st Elmas 6.5: entra bene nel match, gestisce con personalità diversi palloni, 10 minuti più recupero di qualità e quantità)



Lozano 5.5: parte bene, con l'argento vivo addosso, con brio, mettendo Menrtens nelle condizioni di andare al tiro. Dalla mezz'ora del primo tempo, però, inizia una parabola discendente che termina con la sostituzione (dal 26' st Llorente 5.5: entra per cercare di far rifiatare il Napoli, operazione che non riesce, perché per il Napoli diventa complesso anche spedire il pallone lungo. Compreso l'andazzo, si abbassa sotto la linea della palla)



All. Ancelotti 6: un pareggio ad Anfield è da accogliere sempre con un sorriso, soprattutto in un momento negativo della stagione. C'è stata una prima grande risposta della squadra, di sofferenza, di voglia, di cattiveria agonistica, soprattutto in gente come Allan e Koulibaly, definitivamente recuperata. Resta il dato di una squadra che soffre nella costruziuone, anche se contro il Liverpool è scontato: vero che nella ripresa, si contano le volte in cui il Napoli è uscito dalla metà campo, ma è un risultato che, visto il periodo, è da accogliere come positivo.





LIVERPOOL



Alisson 6



Gomez 6 (12' st Oxlade-Chamberlain 6.5)



Van Dijk 6



Lovren 6.5



Robertson 6



Henderson 6



Fabinho sv (19' pt Wijnaldum 6.5)



Milner 7 (32' st Alexander-Arnold 6)



Salah 6



Firmino 6.5



Manè 6



All. Klopp 5