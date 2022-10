Napoli-Torino 3-1Napoli:: buona la risposta al 18' sul tentativo di Vlasic, bellissima quella nel finale. Il gol di Sanabria gli piega le mani ma la conclusione era veloce e ravvicinata.: le principali trame del Toro passano per il suo lato, lui non fa sfondare con facilità Lazaro.: l'ultimo a mollare lì dietro. Quando il Toro riempie maggiormente l'area lui lavora di fisico e si vedono i risultati.: quando spunta uno spazio lui lo va a chiudere sempre. Che sia nel gioco aereo o nei tentativi di imbucate il sudcoreano c'è.: il suo mancino inizia a diventare determinante, l'assist per il primo gol di Anguissa è un cross pennellato alla perfezione. Un po' più complicato il lavoro in fase difensiva con Singo che spinge tanto con velocità e fisicità (35' s.t.).: se ora inizia anche a segnare allora il Napoli ha trovato un centrocampista clamoroso. Doppietta con uno stacco imperioso e una cavalcata palla al piede.quando c'è bisogno di mettere ordine ci si affida a lui, come sempre.: altra prova di livello fatta di qualità e scelte sempre importanti, così come l'assist per Kvaratskhelia che parte in campo aperto e trova il 3-0 (16' s.t.: qualche errore tecnico ma si cala nella battaglia con intensità a centrocampo).: recupera dall'infortunio alla caviglia e dà tutto facendo vivere una brutta giornata a Rodriguez. Dribbling, giocate di qualità e il lancio nello spazio per il secondo gol di Anguissa (23' s.t.: entra bene, dà una mano anche in fase difensiva e cerca il gol in ripartenza. Milinkovic-Savic gli dice di no con un ottimo intervento).: dopo i due gol in Nazionale ci si aspettava qualcosa in più. È entrato molto negli appoggi venendo in contro, ma si è reso poco pericoloso sotto porta (16' s.t.: anche il suo contributo lì davanti non è granché, tocca veramente pochissimi palloni).: nel complesso Djidji riesce a tenerlo più di una volta ma il gol del 3-0 è una vera perla, partendo da metà campo e incrociando in corsa con il mancino nell'angolino lontano (35' s.t.).: il suo Napoli è attento, convinto in quello che sta facendo e i risultati si vedono in campo. Gara praticamente già chiusa nel primo tempo.