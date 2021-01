Udinese-Napoli 1-2



Meret 7: l’ex della partita sbarra la porta a Lasagna, salvando più volte il risultato sul centravanti bianconero.



Di Lorenzo 6: meglio nel corso del primo tempo. Nella ripresa, da centrale, non riesce ad emergere.



Manolas 6: costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli 15 minuti per infortunio.



(dal 16’ p.t. Maksimovic 5,5: Lasagna è un cliente scomodo, soprattutto in velocità)



Rrahmani 4,5: rimette in partita i padroni di casa con uno scellerato retropassaggio a Meret, regalando il pallone a Lasagna.



(dal 1’ s.t. Mario Rui 6,5: è lui a regalare l’assist decisivo a Bakayoko, pennellando un calcio di punizione perfetto)



Hysaj 6: i bianconeri scendono spesso dalle sue parti, ma il terzino albanese si salva.



Ruiz 5,5: davanti alla difesa soffre un po’ la qualità di De Paul, che spesso lo salta in ripartenza.



(dal 23’ s.t. Elmas 6: entra nel momento più delicato della partita, per offrire freschezza in mezzo al campo)



Bakayoko 6,5: decide il match con un poderoso colpo di testa, regalando un successo importantissimo a compagni e tifosi.



Lozano 6,5: mette in difficoltà tutto il reparto difensivo dell’Udinese, procurandosi il rigore che apre il match e creando spesso superiorità numerica.



Zielinski 6,5: sulla trequarti è spesso pericoloso. È garanzia di sostanza e ottima tecnica.



(dal 45+2’ s.t. Demme sv)



Insigne 6,5: infallibile dal dischetto. Nel corso del secondo tempo si crea un’importante occasione, che però spreca, spedendo la sfera sul fondo.



Petagna 5,5: si perde tra le maglie friulane, non riuscendo a giocare di sponda verso i compagni.



(dal 23’ s.t. Llorente 6: ha pochi minuti a disposizione per impensierire la retroguardia bianconera)





All. Gattuso 6,5: esce dalla Dacia Arena con tre punti pesantissimi, dopo un match tutt’altro che facile. Prosegue la rincorsa alla zona Champions.