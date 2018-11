: disoccupato fino al decimo del secondo tempo (tranne che per un buon intervento su Obi), quando salva, in modo fantastico, la sua porta sulla conclusione di Birsasi immola su Obi poco dopo il quarto d'ora due volte per salvare il risultato, si propone con ottima continuità. Anche nella ripresa, resta uno dei più propositivi, anche se manca del guizzo da campione: ottima, come sempre, gestione delle situazioni avversarie, ha il senso della posizione che dovrebbe esser insegnato nelle scuole calcio. Qualche sbavatura nella ripresa: avvio con qualche piccola sbavatura, poi si riprende i suoi standard e torna invalicabile. Colpisce l'altro legno del Napoli in girata: si propone poco rispetto a Malcuit, costretto anche ad una fase difensiva resa più complessa dallo scarso coordinamento con Ounas e Diawara (dal 28' st: ci mette tanti cross, ma anche qualche tocco in più del dovuto): sbaglia piuttosto clamorosamente al 6' dopo un rimpallo favorevole, ma è, con Malcuit, il migliore della prima frazione, sviluppando gioco. Nel finale di tempo, su contropiede, spara su Sorrentino. Cala nella ripresa, anche se resta imprescindibilesi prende un giallo pesante dopo 20 minuti per un inutile intervento in ritardo. Continua a non convincere in fase d'impostazione, svolgendo, di rado, il ruolo di play (dal 13' st: ruba qualche pallone per poi ripartire. L'effetto Allan si sente sempre, anche se non può essere determinante): qualche controllo sbagliato che frena un buon avvio fatto di tanta presenza nel vivo dell'azione e anche di un paio di passaggi chiave importanti. Dopo l'uscita di Diawara è chiamato a compiti di regia, provando a velocizzare il gioco del Napoli. Nel finale, ha l'ultimo tiro del match: ed è l'emblema della sua mancata consacrazione: al 94' hai la conclusione dal limite, da posizione quasi perfetta, ma consegni il pallone a Sorrentino.parte nel ruolo non troppo congeniale di esterno alto, infatti non trova la coordinazione con Hysaj e Diawara nelle chiusure. Va a strappi e si vede sempre meno fino all'inevitabile sostituzione (dal 13' st: non fa nulla di particolare, non riesce ad essere incidente ed a referto non mette neppure una conclusione pericolosa)è sula la seconda chance partenopea, ma ci va troppo morbido e ciabatta il pallone. Si muove troppo poco nella prima frazione ed il canovaccio non cambia nella ripresacome Mertens svaria troppo poco, non creando i presupposti di grande pericolosità. Cambia la sua partita nella ripresa, anche da esterno, dopo l'uscita di Ounas, è l'uomo più pericoloso del Napoli, con una velenosa punzione e soprattutto con il palo alla mezz'ora: brutto Napoli nel primo tempo, con una formazione che non trova la quadratura e contro un Chievo tutt'altro che irresistibile non riesce a scaldare le mani di Sorrentino. Nella ripresa si vede qualcosa in più, ma non basta: ed è un pareggio che mette in discussione le logiche di un turn over che, finora, lo aveva premiato