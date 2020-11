con un muro difensivo come quello davanti a lui è difficile che un portiere non si annoi.molto attento e preciso, nonostante i continui scambi di posizione gli avversari non sfondano mai.se Ospina passa un pomeriggio tranquillo il merito è anche suo, il duello con Soriano lo vede quasi sempre vincitore.se è reputato uno tra i migliori centrali in circolazione un motivo c'è, impossibile superarlo quando ogni suo intervento è da antologia.un po' in difficoltà nell'arginare Orsolini, Koulibaly deve spesso metterci un pezza.il gioco del Bologna passa dai piedi di Soriano, ma non oggi. Gli spazi in mezzo sono ridotti all'osso perché il centrocampista napoletano lo occupa tutto.la regia è affidata a lui, il Napoli esce sempre con estrema efficacia e lucidità arrivando con efficacia al limite dell'area.(dal 31’ stfa rifiatare il compagno senza deludere).il messicano brucia l'erba sotto i suoi piedi, Denswil non è nemmeno vicino al contenerlo. L'assist per Osimhen è un cioccolatino.(dal 30’ stpreciso e attento, mette in campo minuti di sostanza).l'intelligenza e la visione di gioco gli permettono di essere sempre al posto giusto nel momento giusto, la poca precisione gli impedisce di segnare.pomeriggio difficile per lui, fuori partita dal primo minuto di gioco. Ci prova ma non riesce.(dal 38’ st).pochi palloni giocati ma l'istinto è del rapace, guai a lasciargli spazio perché lui punisce sempre.(dal 38’ st).interessanti trame di gioco in attacco e ottima solidità difensiva oltre all'atteggiamento giusto per portare a casa l'intera posta.