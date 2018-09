NAPOLI



Ospina 6: solo una parata nel finale di routine nella prima frazione. Mostra, nella ripresa, una reattività non perfetta in avvio, ma nel finale si abbassa bene su Boakye e si riscatta.



Hysaj 6: staziona molto alto per creare costantemente triangoli con Allan e Callejon, mai impegnato in fase difensiva



Albiol 6.5: sempre presente quando chiamato in causa nella prima frazione, lascia a Koulibaly la libertà di andare in pressing. Perfetto su Boakye, deviando la conclusione dell'ex Sassuolo nell'unica occasione della Stella Rossa.



Koulibaly 6: si alza, cerca l'anticipo, prova anche la verticalizzazione: si conferma sui suoi standard anche in Champions



Mario Rui 6.5: un avvio perfetto in fase di spinta, con l'audacia giusta per creare sempre superiorità. Al 10' della ripresa gira di sinistro sfiora l'incrocio con una punizione magistrale



Callejon 7: anche da portiere, forse, potrebbe essere utile: esterno di centrocampo apre gli spazi e trova i tempi della chiusura. Solo una respinta sulla linea gli nega la gioia di un gol strameritato (dal 30' st Ounas 5: poca roba, molto fumoso, poco brillante)



Allan 6: avvio nervoso: tanto dinamismo, ma anche qualche fallo di troppo, con un giallo che condiziona. Qualche altro errore nella ripresa, condita dalla solita forza, quella giusta per meritare la sufficienza (dal 15' st Mertens 6: si presenta con una conclusione che sfiora il palo con un inserimento perfetto. Si muove subito tantissimo alle spalle di Milik, prova la conclusione in più circostanze)



Fabian 6: in un centrocampo a due parte benissimo, tra recuperi e verticalizzazioni. Scema, alla distanza, il suo rendimento, senza mai uscire dal match.



Zielinski 6: crea tanto sull'out mancino, da lui ci si aspetta sempre un guizzo che nella prima frazione non arriva. Dopo 9 minuti della ripresa, a campo aperto, sbaglia un controllo facilissimo, vanificando un'enorme occasione. Prova a riscattarsi poco dopo, senza successo (dal 30' st Hamsik 6: cerca di cucire gioco, anche qualche buon recupero): .



Milik 6: una buona occasione in diagonale, tanto lavoro a creare calcio per Insigne e gli inserimenti degli esterni. Poche le occasioni in cui riesce a rendersi pericoloso



Insigne 6.5: presto per dire se ha già metabolizzato il ruolo, ma si presenta con una traversa dalla media distanza di quelle che gridano vendetta. Nel secondo tempo recupera almeno tre ruoli, perdendo anche lucidità



All. Ancelotti 6: parte con il 4-4-2, produce tanto il suo Napoli ma concretizza poco. Un'ora e si cambia con Mertens ed il 4-2-3-1, ma nonostante una valanga di tiri il gol non arriva, al pari di una concretezza non imputabile a Carletto che pure l'ha letta bene



STELLA ROSSA:



Borjan 6,5

Stojkovic 6

Degenek 6,5

Savic 7

Rodic 7

Jovicic 6 (dal 56' Jovancic 6,5 )

Krsticic 6

Ben Nabouhane 5,5

Causic 6

Marin 5,5 (dall'87' Simic s.v.)

Boakye 6 (dall'81' Pavkov s.v.)