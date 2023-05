Napoli-Inter 3-1: inoperoso, non viene mai chiamato in causa. Sul gol non può granché, la palla arriva forte al centro all'improvviso.: come sempre spinge tanto sull'out di destra e costringe Gosens ad abbassarsi tanto. Rischia di segnare il gol sorpresa facendosi trovare pronto su un angolo battuto velocemente ma Onana dice di no. Alla fine realizza il 2-1 con un capolavoro di sinistro da fuori.: attento, pulito, tiene a bada Lukaku mettendoci il suo di fisico nonostante la stazza del centravanti belga.: costantemente in anticipo su Lukaku, risuona forte il suo nome al Maradona in ogni intervento (29' s.t.: male sul gol di Lukaku, resta piantato e si fa sorprendere alle spalle).: nessun errore ma fa il compitino, potrebbe osare qualcosa in più nella spinta.: tanto attivo fin da subito. Due occasioni nel primo tempo, subisce il fallo che costa l'espulsione di Gagliardini e segna il gol dell'1-0. Anche l'assist per il gran gol di Di Lorenzo.: si abbassa e dà una mano anche in interdizione. Costruisce con i tempi giusti come al solito e si vede, il Napoli mantiene il pallino del gioco per 90 minuti.: si alza tanto per legare il gioco e lo fa con qualità. Suo l'assist per il gol di Anguissa (37' s.t.: napoletano, da sempre tifosissimo del Napoli e cresciuto nel settore giovanile azzurro. Trovare il primo gol con la maglia azzurra davanti ai 50 mila del Maradona è un'emozione grandissima e lo dimostra scoppiando in lacrime).: nello stretto gioca buoni palloni e in un paio di occasioni ripiega con efficacia (24' s.t.: poco cattivo sotto porta in un'occasione, perde un rimpallo da cui nasce il gol dell'Inter).: la troppa voglia di segnare limita lui e il Napoli. Tutti i compagni lo cercano in ogni azione rendendo tutto più prevedibile (24' s.t.: gli viene annullata ingiustamente una rete. Può ripetersi in altre due occasioni ma nella prima sciupa e nella seconda fa segnare Gaetano).: per la difesa dell'Inter è un continuo corrergli dietro e nonostante i raddoppi riesce ad andar via più volte con pericolosità (38' s.t..).: nonostante le voci fuori dal campo, nonostante il campionato sia già chiuso il suo Napoli schiaccia per tutta la partita l'Inter dominando. Bel gioco e non per forza il bisogno di far segnare Osimhen, infatti lo sostituisce a 20' dalla fine.