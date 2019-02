Parma-Napoli 0-4



Meret 6: nessun intervento nel primo tempo; para bene su Gervinho



Malcuit 7: sempre preciso sulle incursioni degli esterni; ferma più di una volta Gervinho lanciato a rete



Maksimovic 6,5: attento in retroguardia, il Napoli subisce poco



(Dal 1’ s.t. Luperto 6: l’attacco crociato non lo mette in difficoltà)



Koulibaly 6,5: Inglese non gli crea problemi e chiude con precisione gli attacchi crociati



Hysaj 7: splendido assist per Zielinski nel primo gol, spinge in continuazione sulla sinistra



Callejon 7: vicino al gol con una conclusione che sfiora la traversa; giocate di classe sull’out destro



Allan 6,5: vince nettamente il duello con Kucka e si prende il pallino del centrocampo



Fabian Ruiz 6,5: il centrocampo ducale non punge e Ruiz gioca sul velluto per buona parte della gara



Zielinski 7,5: centrocampista offensivo dalle qualità indiscusse; il primo gol chiude un’azione spettacolare



(Dal 29’ s.t. Verdi 6: entra e il Napoli continua ad attaccare)



Milik 8: magia su punizione e tanto peso in attacco; trova la doppietta



(Dal 35’ s.t. Ounas 6,5: tocca un pallone e lo deposita in rete per il poker napoletano)



Mertens 6: cerca il gol ripetutamente e dialoga con il resto dell’attacco; in netta ripresa di fianco a Milik