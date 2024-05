Napoli, le pagelle di CM: con Cajuste si gioca in 10, Ostigard balla, Kvaratskhelia salva tutti

può nulla sulla pennellata di Biraghi, sul secondo gol, invece, sembra andar giù in maniera non troppo reattiva: rispolverato all’ultimo per il forfait di Di Lorenzo. Offre una prova tutto sommato positiva, in cui lo si vede sovente anche affacciarsi là davanti: sale in cielo e porta in vantaggio i suoi dopo una manciata di secondi. Dietro, poi, alza il muro. Gran gara: conferma tutte le difficoltà messe in mostra in stagione in una gara in cui spesso gli tremano le gambe. Sul gol di Nzola qualche colpa la ha anche lui, ma in generale non dà mai senso di sicurezza

un colpo al cerchio e uno alla botte per tenere a bada Nico Gonzalez. Ci riesce piuttosto bene: altro giocatore irriconoscibile rispetto alla scorsa stagione. Fa legna in mezzo al campo, ma col pallone fra i piedi dà spesso l’impressione di non saperlo gestire al meglioun suo ingenuo tocco col braccio costa la punizione da cui nasce il gol. Per il resto, si limita al compitino: mette a segno quattro passaggi in un’ora di gioco. Sempre in ritardo, mai nel vivo del gioco, mai in partita. Il Napoli ha giocato in 10.: chirurgico il pallone per il capoccione di Rrahmani, altrettanto quando serve Nzola che completa la rimonta gigliata. Però davanti è l’unico a provarci senza sosta e l’ultimo a mollare.

si vede poco, pochissimo ma non solo per colpa sua. Fa quel che può con i palloni centellinati che gli arrivano.replica alla punizione di Biraghi con una traiettoria ancor più bella che Terracciano può solo guardare. È l’episodio che mantiene i sogni europei degli azzurriquella del Napoli 2023/2024 è una deriva per certi versi inspiegabile. La squadra trova il vantaggio dopo un inizio incoraggiante ma si scioglie come il burro facendosi rimontare. Kvaratskhelia lo salva dall’ennesima sconfitta, ma l’ultima vittoria ormai è lontana settimane…