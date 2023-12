Napoli-Frosinone 0-4Napoli:: inoperoso per quasi tutta la gara, poi si ritrova a raccogliere il pallone dalla porta per quattro volte.: dopo tanta attesa è arrivato il suo momento. Vuole mettere in mostra il suo cambio di passo e proprio da un'accelerazione nasce il gol, poi annullato, di Simeone. Tanta imprecisione nella scelta dell'ultimo passaggio e non solo. Caso lo mette spesso in difficoltà: non si vede neanche nella solita lotta fisica.: inizia a sbandare nel secondo tempo e si fa bucare più volte centralmente.: è tornato e si vede. Tanta qualità nel suo mancino, prima di lasciare il campo - perché non ha ancora i 90 minuti - scheggia il palo su punizione (8' s.t.: la peggior partita da quando è a Napoli. Inizia giocando a sinistra e regala palla a Caso che segna il 2-0, poi commette il fallo da rigore per il 3-0 Frosinone).: tanto nel vivo del gioco ma pochissima sostanza nel concreto.: prima presenza per lui quest'anno, tocca pochi palloni (8' s.t.: prima gestione buona, c'è anche una verticalizzazione interessante per Osimhen. Ma poi nient'altro).: inizia bene con qualità e inserimenti. Finisce come tuttti nel vortice di un risultato clamoroso.: sua la prima occasione del match quando si inserisce bene dal vertice destro dell'area e scarica la conclusione parata da Cerofolini. Prosegue senza incidere (28' s.t.: nessun impatto, solo un'accelerazione quando poi si allunga troppo palla).: aveva fiutato bene l'occasione al 37' grazie a un regalo di Okoli ma il VAR gli ha tolto la gioia del gol per un tocco con il braccio di Lindstrom. Viene tanto in contro ma non si affaccia in altre occasioni nell'area del Frosinone (19' s.t.: prova a correre dietro ai difensori del Frosinone ma finisce per non prenderla mai. Si perde anche Barrenechea sul calcio d'angolo dell'1-0 ciociaro).: prende il posto di Kvaratskhelia, il che non è mai banale. Si iscrive al match con un palo scheggiato al 22' andando a calciare da posizione defilata. Ma sbaglia davvero tantissimo, a partire da semplici controlli, fino alla concretezza lìdavanti (19' s.t.: prova ad accendersi senza risultati veri).: turnover massiccio per dare minutaggio a calciatori che fin qui hanno trovato poco spazio e per far rifiatare chi invece sta giocando ogni tre giorni. Nessuna risposta da loro, lo tradiscono di più i titolarissimi che subentrano e sbagliano. Un 4-0 che è pesantissimo.