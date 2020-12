Lazio-Napoli





NAPOLI:



Ospina 6: non può nulla sui gol della Lazio.



Di Lorenzo 5: i maggiori pericoli arrivano dalle sue parti. Ha bisogno di rifiatare, è in netta difficoltà.



Maksimovic 5,5: Immobile stacca alla perfezione in occasione dell'1-0, ma lui ha la colpa di dargli troppa libertà.



Koulibaly 5,5: rischia tantissimo nel primo tempo abbattendo Milinkovic-Savic al limite, essendo già ammonito. Il giallo pesa anche sulle scelte di anticipo e nella ripresa Gattuso è costretto a sostituirlo (10' s.t. Manolas 6: prestazione sufficiente, ci mette il fisico in più occasioni).



Mario Rui 5: senza Insigne sembra quasi disorientato, non trova spazio per proporsi. Grave errore in occasione del 2-0, quando regala palla alla Lazio (19' s.t. Ghoulam 6: è un po' macchinoso però prova qualche spunto dal suo ingresso senza sbagliare tanto).

: ancora una volta la sua partita è sottotono. Troppi tocchi per giocare la palla ed è anche molto lento quando bisogna ripiegare.

Bakayoko 5,5: prova a fare da diga davanti la difesa ma non è abbastanza (19' s.t. Lobotka 5,5: non dà ordine al centrocampo del Napoli, lascia qualche buco di troppo).



Politano 5: brutta prestazione, non si accende mai, proprio come contro la Sampdoria (10' s.t. Elmas 5,5: tanta voglia di fare ma zero sostanza. Non incide, non ci mette l'impronta).



Zielinski 6: le sue accelerazioni creano qualche occasione per il Napoli, quando il polacco si accende c'è sempre la sensazione che possa accadere qualcosa.



Lozano 6: quando parte da sinistra non è pericoloso come sulla fascia opposta, ma i suoi strappi sono sempre un problema per la difesa della Lazio. Il vero guaio è l'infortunio che non fa ben sperare (29' s.t. Malcuit 6: in una gara virtualmente finita - complice un Napoli assente - si limita ai compiti di base).



Petagna 5,5: si batte lì davanti, cerca di creare gioco però una punta deve avere un po' di cattiveria e senso del gol, cosa che gli manca completamente.





Gattuso 5: probabilmente il peggior Napoli della stagione. Gli infortuni e la squalifica incidono tanto, ma non devono diventare un alibi perché è mancato totalmente l'approccio mentale.