Napoli-Sassuolo 1-0





Napoli:



Meret 6: serata tranquilla, i suoi compagni non gli fanno pervenire pericoli.



Di Lorenzo 7,5: c'è un treno sulla fascia destra del Napoli che non si ferma mai. Va fortissimo fin da subito quando serve Raspadori che scheggia il palo e sul vantaggio azzurro trova di tacco Politano che conquista il penalty. Fase difensiva altrettanto perfetta e poi il gol del 2-0 con il solito tempo giusto in inserimento.



Rrahmani 6,5: letture eccellenti lì dietro, dà grande serenità al reparto difensivo.



Juan Jesus 6,5: prova positiva, in marcatura ci mette esperienza e non sbaglia (45' s.t. Ostigard s.v.).



Olivera 6: tutto sotto controllo dalle sue parti, lavora maggiormente in fase di contenimento e costruzione. Non si vede tanto lì davanti.

: con fisicità, corsa e qualità domina il centrocampo (38' s.t.).: gestione pulita, senza sbavature in mezzo al campo (38' s.t.).: dopo la grande prova di Frosinone, mette in campo nuovamente la sua qualità con giocate che fanno girare a vuoto il Sassuolo (38' s.t..).: solito gioco a due vincente con Di Lorenzo su quella fascia. È lui a conquistare il rigore che vale l'1-0. Che bella quella catena di destra (16' s.t.: l'MVP della scorsa stagione ricorda a tutti immediatamente le sue qualità con un assist delizioso per Di Lorenzo. Giocate di qualità e gestione fino alla fine).: terzo gol in due partite, ha iniziato bene. Oggi segna su rigore e il secondo decide di lasciarlo a Raspadori rinunciando alla doppietta. Per il resto, come sempre, si porta dietro l'intera difesa avversaria.: pronti, via e subito palo scheggiato esattamente dopo un minuto di gioco. Buona applicazione anche in fase difensiva. Sbaglia però il secondo penalty calciando alto.: bisognava cambiare i primi 20 minuti, l'approccio alla gara rispetto al match di Frosinone. Così è stato, il Napoli in avvio è stato travolgente trovando meritatamente il vantaggio. Per il resto una superiorità netta che sarebbe potuta sfociare in un risultato più ampio.