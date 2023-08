Frosinone-Napoli 1-3Napoli:: non può nulla sul gol, spiazzato dal dischetto. Per il resto non deve compiere interventi evidenti.: straripante come sempre su quella fascia, va via di forza e di velocità in occasione dell'assist per il 2-1 di Osimhen. Poi un altro assist, ancora per il centravanti nigeriano, praticamente da trequartista.: l'1-1 del Napoli nasce da un suo recupero a centrocampo. Lavora di fisico, non perfetto però in impostazione.: non è Kim e si vede. Cerca di giocare d'esperienza ma quando bisogna far partire l'azione è un po' lento e macchinoso. Tutto sommato non commette errori.: qualche volta è troppo leggero ma nel complesso ha la meglio su Baez su quella fascia (31' s.t.: maggior presenza in fase offensiva).: subito titolare all'esordio, non il migliore degli approcci. Dopo pochi minuti commette fallo che concede il rigore dell'1-0 al Frosinone (1' s.t.: si sente subito la sua presenza in campo. Quantità e qualità, come sempre).: rispetto allo scorso anno è meno coinvolto nella manovra, ma quando lo fa velocizza il giro palla. Qualche imperfezione in gestione e imprecisione nel primo tempo. Alza i ritmi nella ripresa e si vede (47' s.t.).: ha scelto di rinunciare alla cifra monstre dell'Al-Ahli per restare e continuare a dimostrare la sua qualità. Come ha fatto oggi, sbagliando praticamente nulla e trovando spunti e giocate di alto livello.: prezioso il suo gol quando al 24' calcia da fuori battendo Turati con il mancino. Riescono a rallentarlo ma non gliela portano mai via. Sulla rete di Osimhen è lui a lanciare Di Lorenzo nello spazio (31' s.t.: dà una mano nella gestione finale).: ricomincia da dove aveva finito, facendo gol. Una gran botta sotto la traversa che non lascia scampo al Frosinone. È una continua spina nel fianco per la difesa avversaria ed ecco che chiude lui i conti con la doppietta a dodici minuti dalla fine (36' s.t.).: interpreta il ruolo stando di più dentro al campo e a volte trova e sfrutta lo spazio ma senza incidere troppo. Gli viene annullata la rete dell'1-2 per fuorigioco di Cajuste.: buona la prima per il suo Napoli. La partenza è stata in salita, la squadra sembrava spaesata ma con il passare dei minuti è venuta fuori tutta la qualità. Si parte bene, tre punti che non erano scontatissimi.