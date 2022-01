Napoli-Salernitana 4-1Napoli:: incolpevole sul gol della Salernitana, Bonazzoli la piazza da pochi metri, in corsa, nell'angolino. Per il resto non è costretto a intervenire.: solita spinta e sull'out di destra. Non è semplice dato che l'avversario è troppo chiuso e sempre schierato, ma riesce ugualmente a sfondare, specialmente nel secondo tempo (31' s.t.: ingresso positivo, anche con un paio di giocate interessanti).: partecipa alla festa del gol siglando il 3-1 con un buon tap-in sotto porta.: il suo gol sblocca la partita. Quest'anno gli sono state annullate due reti e anche stavolta in un primo momento era stata segnalata un'irregolarità. Ma alla fine, con il supporto del VAR, trova la prima realizzazione in maglia azzurra.: in avvio spinge con frequenza e sfiora anche il gol su punizione. Il pareggio della Salernitana arriva dal suo lato, non segue l'inserimento di Kechrida (31' s.t.: subentra a risultato ormai acquisito. Deve entrare nel giro palla e lo fa con la solita qualità).: sempre nel vivo dell'azione, va vicino al gol per due volte ma Belec gli dice di no con ottimi interventi (19' s.t.: il risultato è scritto, ma ha voglia di fare e parte con i suoi soliti dribbling dalla destra. Sfiora anche il gol nel finale).: l'evoluzione è evidente, continua a giocare con grande serenità in mezzo al campo.: doveva dare continuità alla doppietta, alla prestazione di Bologna. Così non è stato, gli spazi erano pochi e non è riuscito a venire fuori dalle marcature avversarie (1' s.t.: torna in campo e segna il 115º gol con la maglia del Napoli, raggiungendo Maradona. Inventa come sempre delle grandi giocate).: il movimento tra le linee è sempre di qualità, trova degli spazi nonostante l'avversario arroccato tutto in difesa.: suo l'assist per l'1-0 del Napoli, trova una bellissima serpentina a fine primo tempo andandosi a prendere il primo rigore. Gli manca solo il gol in una giornata super.: con la Salernitana tutta lì dietro non ha tanti palloni giocabili. Realizza, però, il rigore del sorpasso e da una sua conclusione arriva il gol di Rrahmani (19' s.t.: ha fame e si vede. Vuole segnare e ci prova qualche volta, senza tirarsi indietro).: il primo tempo dei suoi forse è stato un po' arrogante, come se il risultato fosse quasi scontato. Poi si rimette tutto sui binari giusti e la squadra dilaga. La strigliata di fine primo tempo ha fatto effetto. Ora ritrova giocatori importanti e può proseguire la stagione con maggior serenità.