Napoli, le pagelle di CM: esordio shock per Mazzocchi, Kvara non c'è e spreca Raspadori

Giovanni Annunziata

Torino-Napoli 3-0





Napoli:



Gollini 5,5: qualche buona uscita e interventi senza sbavature. Cerca di chiudere lo specchio a Sanabria ma non riesce a murarlo. Poi arrivano conclusioni da ogni parte, anche se in una situazione riesce a salvare con un bel riflesso sulla linea.



Di Lorenzo 6: il migliore dei suoi, uno dei pochi a salvarsi. Si inserisce con i tempi giusti e serve una palla al bacio per Raspadori che spreca. Va a fare il braccetto di destra quando il Napoli passa a 3.



Rrahmani 5: fa fatica su Zapata e sulle palle inattive a favore c'è ma sbaglia tanto. Sottovalutato l'errore nel primo tempo quando il suo colpo di testa finisce docile tra le braccia di Milinkovic-Savic, poi sul finale sotto porta



Juan Jesus 5: in difficoltà nella gestione delle marcature con Rrahmani, perde il duello aereo con Buongiorno sul 3-0.



Mario Rui 5,5: fa una copertura importante nel primo tempo, però spinge veramente poco sull'out mancino (14' s.t. Zerbin 5,5: viene messo dentro per avere una gamba differente rispetto a quella di Mario Rui. Buona la prima accelerata, poi nulla più).



Cajuste 5: parte bene nel gioco tra le linee riesce a rompere il primo pressing e a inserirsi con pericolosità. Male, però, la fase di non possesso ed è lento sul gol di Vlasic lasciandogli spazio per calciare (31' s.t. Gaetano 5,5: prova a palleggiare in una situazione già compromessa).



Lobotka 5,5: intervento rischioso ma provvidenziale quando in scivolata fa una chiusura pazzesca nel primo tempo. Poi finisce troppe volte a doversi abbassare in area nella fase di non possesso e affanna.



Zielinski 5,5: giocata illuminante sull'occasione di Raspadori, non sfruttata dall'81 azzurro. Tenta un dribbling di troppo qualche minuto dopo quando ha una buona palla ma non calcia (1' s.t. Mazzocchi 4: il suo esordio con la squadra della sua città è da dimenticare. Dopo appena 5 minuti entra con la gamba altissima e si becca un rosso diretto. Peggio non poteva andare).



Politano 5,5: più volte nel vivo dell'azione partendo da destra e cercando di rientrare sul mancino. Di concreto, però, non costruisce niente (23' s.t. Lindstrom 5,5: oggi è più difficile del solito vista l'inerzia del match, lui come gli altri non incide).



Raspadori 5: se lo divora al 26', dimostra il suo momento poco sereno (14' s.t. Simeone 5,5: entra con voglia nonostante il risultato già indirizzato e si vede in due occasioni, nella prima gira bene di testa sul secondo palo e nella seconda calcia male da dentro l'area).



Kvaratskhelia 5: troppo poco, non crea superiorità, non va a calciare. Così diventa complicato uscire dal momento nero.





Frustalupi (Mazzarri) 4,5: ancora un risultato negativo, frutto di una partita in cui è andato tutto storto. Questo Napoli ha problemi a segnare, problemi nella fase difensiva, ma soprattutto problemi sotto l'aspetto mentale. Prova a sparigliare le carte proponendo una difesa a 3 nel secondo tempo ma l'espulsione di Mazzocchi dopo appena 5' rovina ogni piano.