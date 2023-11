Napoli-Empoli 0-1Napoli:: forfait dell'ultimo minuto per Meret, va lui in campo per la prima volta quest'anno. Alla mezz'ora di gioco fa una gran parata sul primo palo negando il gol a Cambiaghi. Non può nulla sul gran gol di Kovalenko.: solita spinta, dai suoi piedi arrivano spesso dei palloni insidiosi.: i movimenti di Caputo non lo fanno stare troppo sereno, ma non sbaglia lui nel complesso.: è nei duelli aerei e quando c'è da sfruttare il fisico che riesce a mettersi in mostra. Non si trova a proprio agio a sinistra.: quando Cambiaghi accelera soffre la sua velocità (39' s.t.).: altra prestazione opaca, è lento in recupero e a volte sembra quasi svogliato (27' s.t.: prova a suonare la carica, va anche in un pressing alto solitario. Tutto inutile).: tocca tanti palloni ma è meno preciso del solito.: le principali fiammate del Napoli nascono dalle sue giocate, va anche vicino al gol al 12' ma Berisha gli dice di no (27' s.t.: si presenta bene oggi con un bel destro da fuori parato dal portiere. Poi nulla più).: oggi tanti errori, specialmente nelle conclusioni dalla distanza. Non fa la differenza né da sottopunta né da centravanti.: prova ad accendersi ogni tanto ma non porta nulla di concreto (9' s.t.: c'è qualcosa in più con lui in campo, crea 2-3 occasioni dal nulla però spreca all'89' trovando un ottimo Berisha in uscita).: segna nel primo tempo ma è tutto fermo per fuorigioco. Poi combina veramente poco (9' s.t.: non è l'apporto che ci si aspettava. Tecnicamente si sa ciò che riesce a fare, eppure non si vede).: un Napoli bruttissimo, gioca male e i risultati sono anche peggio. La scelta di partire con Kvara e Zielinski in panchina è poco comprensibile. Una sconfitta che pesa tanto, ora la panchina è fortemente in bilico. Di nuovo.