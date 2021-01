non proprio sicuro tra i pali, soprattutto nelle uscite in occasione degli ultimi due gol dove poteva fare di certo qualcosa di più.Zaccagni dalle sue parti fa quello che vuole. In fase di ripartenza si vede poco se non mai.non riesce quasi mai a tenere gli attaccanti avversari con marcature spesso fuori tempo e scomposte.unico che cerca di tenere in vita la propria squadra, caricandosi la difesa sulle proprie spalle ma è troppo anche per lui.perde le marcature soprattutto nelle ripartenze veloci degli attaccanti avversari, complice anche una vistosa stanchezza. In fase di ripartenza quasi mai cerca la sovrapposizione.assist in movimento per il momentaneo vantaggio ma niente più. Chiuso sul nascere dalla difesa avversaria, non trova più la giocata vincente per i suoi.(dal 20' s.t.unico dei subentrati che ha dato un poco di frizzantezza alla partita per i suoi. Non trova il gol ma premiata la caparbietà.)primo tempo non brillante, giocato troppo sulle gambe e a ritmi alquanto lenti. Nella ripresa prova qualche falcata in fase offensiva anche se non incide come dovrebbe.(dal 38' s.t.unico giocatore che cerca davvero di far male agli avversari, grazie anche alla sua velocità negli spazi aperti.qualcosa in più si è vista nel primo tempo, ma niente di più. Poca corsa e tanta confusione nelle giocate.(dal 38' s.t.lontano parente del solito Insigne, appare lezioso ed impreciso nelle giocate, pur cercando di mettersi al servizio della squadra molto spsso . Complice anche la marcatura a uomo su di lui del Verona molto precisa, ma non basta per giustificarlo.(dal 15' s.t.entra ma non crea nessuna pericolosità in fase offensiva, con palloni spesso imprecisi e troppo telefonati. Errore fatale in fase di ripartenza che dà campo libero alla rete definitiva del Verona.)prova a rendersi pericoloso in area avversaria, anche tentando l'uno contro uno per liberare spazio in area di rigore, anche se spesso si scontra con il muro della difesa gialloblù.(dal 20' s.t.entra per bucare la difesa avversaria con la sua velocità ma non crea particolari problemi. Per dieci minuti gioca dalla parte di fascia non naturale, ma viene immediatamente riportarto sulla sinistra.)Napoli che ha fatto vedere davvero un brutto calcio, spento e senza idee. Lontano parente della partita contro la Fiorentina, anche i cambi non hanno fornito alcun apporto al gioco, per di più fatti snaturando le posizioni dei giocatori.