Spezia-Napoli 0-3



Meret sv: mai in pericolo. (35’ st Marfella 6,5: un unico intervento reattivo che gli permette di tenere la porta inviolata

Zanoli 6: compito facile per il classe 2000.

Juan Jesus 6: efficace in un paio di chiusure.

Koulibaly 7,5: baluardo invalicabile. In avvio di ripresa salva su Manaj.

Ghoulam 6,5: sembra frenato, forse per il gran caldo, o per le emozioni che gli regala l'ultima in azzurro per lo più con la fascia, ma si fa apprezzare in ambo le fasi.

Demme 6: in una partita segnata fa il proprio compito. (35’ st Anguissa sv)

Lobotka 7: uno e trino. Il motorino perpetuo e di qualità degli azzurri

Politano 7: ha il merito di sbloccare subito il match. Poi ancora qualche bella giocata. (22’ st Insigne sv)

Elmas 6: gara subito in discesa e quindi non c’è bisogno di affondare

Zielinski 7: un raddoppio di gran classe che chiude il match. (22’ st Mertens sv)

Petagna 7: non segna ma offre due preziosi assist. (22’ st Osihmen sv)

All. Spalletti 7: un bel finale di stagione nella ‘sua Spezia’ che lo vide capitano indiscusso.