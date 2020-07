Napoli-Sassuolo 2-0







Ospina 5,5: ne prende quattro, ma tutti in fuorigioco. Respinge bene il resto.



Di Lorenzo 6: tira un sospiro di sollievo per l'assenza di Boga. Traorè, il sostituto, lo infastidisce diversamente. Più bloccato di Hysaj.



Manolas 5,5: un colpo al costato lo condiziona dopo pochi minuti di gioco. Tiene bene Caputo, fatica invece a fermare il trequartista Djuricic. Nella ripresa stringe i denti fino al cambio.



(dal 13’ s.t. Maksimovic 6: appena entrato perde un brutto pallone e il Sassuolo segna con Berardi. Per sua fortuna l’arbitro annulla. Si riconnette subito e non fa più errori)



Koulibaly 6: la linea subisce troppo, qualcosa non funziona. E lui non fa eccezione.



Hysaj 7: primo gol in assoluto con la maglia del Napoli, un destro rasoterra dal limite al minuto 7. Dopodiché gioca da indiavolato e per poco non fa doppietta.



Fabian 5,5: più in ombra rispetto al compagno di reparto polacco. Qualche errore di troppo.



(dal 33’ s.t. Allan 6,5: il primo pallone lo calcia direttamente in fallo laterale, l’ultimo che tocca va a sbattere contro il palo e si infila in rete. Gran tiro a incrociare dal limite)



Lobotka 6,5: buona regia, tanto fioretto e gioco corto.



Zielinski 6,5: un retropassaggio a Hysaj si trasforma in assist. Notevole il tiro al volo a inizio secondo tempo. Qualità rare.



(dal 33’ s.t. Elmas 6: entra e rinforza il centrocampo partenopeo. Arriva anche al tiro impensierendo Consigli)



Callejon 5,5: si divora un gol già fatto tagliando alle spalle di Rogerio, il solito schema con Insigne. Poco incisivo per il resto.



(dal 21’ s.t. Politano 6: partecipa al 2-0 spizzando di testa il pallone per Mertens)



Milik 5,5: c’è ma non punge. Non sembra troppo inserito negli schemi di Gattuso.



(dal 21’ s.t. Mertens 6,5: contribuisce alla vittoria regalando al compagno Allan un assist semplice ma efficace)



Insigne 6,5: due occasioni nitide nei primi venti minuti. Con Hysaj forma una catena molto pericolosa ed affiatata. Nella ripresa cala.









All. Gattuso 6: ha già cambiato il Napoli di Ancelotti, adesso sta provando a cambiare il suo. Ora infatti i suoi ragazzi pressano alto e palleggiano quasi come ai tempi di Sarri. Almeno per un tempo. Il problema sono i quattro gol annullati al Sassuolo.