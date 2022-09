Milan-Napoli 1-2Napoli: tre parate importanti. Simili le due su Giroud e Krunic, si allunga bene anche su Messias.: è una corsa continua lungo tutta la fascia. Grande l'applicazione difensiva.: ci mette i muscoli e la stazza per non far passare nulla.: che bella la battaglia tutta fisica con Giroud, riesce a tenerlo per tutto il match.: un crescendo continuo la sua gara. Ordinato nella gestione del pallone, puntuale nelle chiusure. Pennella un assist al bacio per il gol di Simeone (46' s.t.).: primo tempo sottotono, passano i minuti ed emerge la sua fisicità.: è sempre il faro del gioco del Napoli. Si fa dare palla anche quando ha l'uomo addosso e detta i tempi senza calare mai.: inserimenti e qualità, è ciò che gli si chiede. La stanchezza nel finale si fa sentire anche per lui (42' s.t.).: è una partita veramente tosta, considerando Theo Hernandez come avversario. Ha poco spazio per giocare e diventa decisivo, di nuovo, dal dischetto. Costretto ad uscire dopo un problema alla caviglia (21' s.t.: impatto non entusiasmante, perde la marcatura sul terzino del Milan in occasione dell'1-1 di Giroud).: fa proprio ciò che aveva chiesto Spalletti alla vigilia, ovvero lavorare nel fraseggio con la squadra. Non si ferma un attimo e con una giocata di qualità crea un'occasione potenzialmente importante (21' s.t.: uno stacco, una girata da centravanti puro. Il gol vale tre punti pesantissimi per il Napoli).: il pericolo numero uno per la difesa rossonera. Fa prima ammonire Kjaer e Calabria, poi conquista il rigore dopo essere andato via a Dest (42' s.t.).(in panchina: il Napoli vola ancora in vetta alla classifica battendo a San Siro i campioni d'Italia in carica. Questa squadra sa soffrire e pungere al momento giusto.