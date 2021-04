Napoli-Inter 1-1Napoli:: allo scadere del primo tempo si rende protagonista con una grande uscita bassa su Barella. Manca l'intervento sul cross di Hakimi dal quale nasce il pareggio di Eriksen.soffre un po' le discese dell'Inter su quella fascia ma non cede mai e riesce a proporsi anche in avanti con buona intensità.: sempre attento in lettura, puntuale nelle chiusure.: il duello con Koulibaly è bellissimo, nasce uno scontro tra titani e riesce ad arginarlo più che può. I suoi anticipi sono fondamentali.: dopo un ottimo primo tempo inizia sottotono il secondo, lasciando troppo spazio alla velocità di Hakimi in occasione del 1-1.: bene nel palleggio, ma non si vede la sua impronta quando c'è da costruire qualcosa di importante (46' s.t.).: corre a tutto campo per 90 minuti. Si ferma solo per prendere il giallo che gli costa la squalifica in vista della prossima sfida contro la Lazio tra quattro giorni.: tanto sacrificio, si ritrova spesso a fare il terzino e a chiudere le azioni dell'Inter. Nel secondo tempo è tra i più pericolosi del Napoli e colpisce anche un palo (46' s.t.).: è spento, non mette in moto la sua enorme qualità tecnica (43' s.t.).: è sempre il cuore del Napoli. Al 27' fa una diagonale difensiva su Hakimi che vale oro. Sua la giocata che porta all'autogol di Handanovic.: assente ingiustificato nella partita, tocca pochissimi palloni e non crea mai nessun pericolo alla difesa nerazzurra (29' s.t.: entra bene, dà fastidio alla difesa dell'Inter creando due pericoli importanti).: vincere sarebbe stato importantissimo ma nel secondo tempo il suo Napoli è calato di livello. Difficile capire alcune sostituzioni: con il Napoli in pressing negli ultimi minuti ha deciso di coprirsi.