Meret 6 - Incolpevole sulla rete di Lasagna, il portiere azzurro vive la partita come uno spettatore in campo.



Di Lorenzo 5,5 - Corsa, quantità e tanta buona volontà. L’ex Empoli non riesce, però, ad incidere sulla fascia destra, complice qualche cross sbagliato di troppo.



Manolas 6 - Preciso e coriaceo su Okaka, il greco si è fatto trovare puntale più volte in chiusura, concedendo poco alle ripartenze dell’Udinese.



Koulibaly 5,5 - Qualche piccolo sbandamento, ma anche qualche ottimo intervento. Certamente, da uno come Kalidou, ci aspetta sempre di meglio.



Mario Rui 5,5 - Un primo tempo propositivo, sfociato però in un secondo di nervosismo. Il portoghese non è stato tra i migliori, di certo, della partita.



Callejon 5 - Inconsistente e a tratti impalpabile, lo spagnolo è il lontano parente del Callejon ammirato in questi ultimi anni di Serie A.



Zielinski 6 - Un primo tempo insufficiente, un secondo invece positivo. Il polacco segna la rete del pareggio azzurro, ispirando anche la mini-reazione dei compagni.



Insigne 4,5 - Prestazione grigia ed opaca del capitano azzurro. Bastano quarantacinque minuti ad Ancelotti per farlo accomodare fuori dal campo (Dal 45’ st Llorente 5 - Entra e fa a sportellate con tutti. Divora la rete del vantaggio proprio nei minuti finali. Poteva e doveva fare di meglio)



Lozano 5 - Zero, difatti, i palloni giocabili indirizzati al messicano, costretto quasi sempre a giocare spalle alla porta. Prova ai limiti del senza voto per lui (Dal 61' Younes 5 - Entra in campo e non sposta di una virgola gli equilibri della partita)



Mertens 5 - Svagato e impreciso, il belga è uno dei volti principali della crisi azzurra.



All. Ancelotti 5 - Il Napoli continua a restare a secco di vittorie, centrando la nona partita consecutiva senza fare risultato pieno. Il tecnico emiliano, adesso, dovrà fare i conti con le valutazioni della società.

Udinese-Napoli 1-1