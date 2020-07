Parma-Napoli 2-1: sempre sicuro sulle uscite alte, resta in piedi fino all’ultimo a tu per tu con Karamoh; dal dischetto viene spiazzato da Caprari: spinta costante sulla fascia destra, spesso arriva sul fondo per cercare il cross; salva un gol quasi fatto praticamente sulla linea di porta: corre pochi rischi in difesa e va spesso in anticipo, il Parma attacca poco per vie centrali: solita personalità nella linea difensiva, interventi precisi e quando ha la possibilità si spinge in avanti ma compie il fallo da rigore su Kulusevski: si fa spesso saltare da Siligardi sull’out destro, compie il fallo da rigore su Grassi; nel secondo tempo migliora con interventi puntuali sulla fascia: pochi spazi in avanti, ci prova dalla distanza con una conclusione a giro fuori di poco(Dal 32’ s.t.: prova a dare la spinta ai suoi ma il Napoli va sotto): in regia cerca di far partire il gioco del Napoli cercando soprattutto gli esterni(Dal 39’ s.t.: un retropassaggio molto rischioso nel primo tempo che manda in porta Karamoh, sbaglia diversi passaggi(Dal 19’ s.t.: gioca di fianco a Insigne ma non ha palle gol sui piedi): sbaglia un rigore in movimento a inizio gara poi non trova mai la via del gol(Dal 19’ s.t.: una conclusione alta di poco appena entrato): non una delle sue migliori prove, tocca pochi palloni e non entra mai nel vivo del gioco(Dal 39’ s.t.: spedisce sopra la traversa dal limite dell’area una conclusione non difficile): prova ad inserirsi tra le linee ma in attacco fa poco movimento alla ricerca del pallone; spiazza Sepe sul rigore dell’1-1: la sua squadra ha poche idee e l'attacco non gira; subisce una sconfitta di rigore contro i gialloblu