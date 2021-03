Sassuolo-Napoli 3-3







Meret 6: beffato da Maksimovic che devia in rete una punizione velenosa di Berardi, sfiora col piede il primo rigore e per poco non arriva con la mano a quello di Caputo.



Di Lorenzo 7: fatica a seguire in giro per il campo Djuricic, l’esterno atipico di De Zerbi. Spinge comunque più di Hyasj, tant’è vero che realizza il gol del 2-2 pescato in area da Insigne, e si guadagna un rigore atterrato da Haraslin.



Rrahmani 6: dei centrali scesi in campo è quello che almeno non fa danni.



Maksimovic 5,5: un po’ troppo lento e macchinoso quando deve assorbire i movimenti di Defrel e Caputo, devia in rete di testa una punizione di Berardi, togliendo il pallone dai pugni di Meret. Tuttavia sfiora il gol a inizio ripresa, sempre di capoccia.



(dal 38’ s.t. Manolas 4,5: contributo disastroso. Non tocca quasi un pallone ma riesce lo stesso a causare un rigore)



Hysaj 5: atterra in area Caputo con un intervento in ritardo, un po’ goffo, e per Marini è rigore. Soffre Berardi dall’inizio alla fine della sua partita.



(dal 27’ s.t. Ghoulam 5,5: entra in un momento buono per il Napoli, si prende un giallo e fa poco altro)



Fabian 5,5: incomprensibile e ingiustificabile l’errore davanti a Consigli. Il resto si dimentica facilmente.



Demme 5,5: gira un po’ a vuoto nel primo tempo, si becca un cartellino nella ripresa e poi esce.



(dal 27’ s.t. Bakayoko 6: con lui in campo il Napoli soffre meno)



Politano 5,5: va a sbattere spesso e volentieri contro qualcuno, qualche tiretto, zero tiri seri. Viene atterrato in area da Ferrari, l’arbitro sorvola, qualche dubbio rimane nell’aria.



Zielinski 6,5: più che sufficiente per via del gol, una bella pennellata a giro dalla lunetta.



(dal 38’ s.t. Lobotka sv)



Insigne 8: tra i migliori del Napoli. Una magia negata dal Var nel primo tempo, un assist al bacio per il terzino Di Lorenzo, il rigore del momentaneo 2-3.



Mertens 5: prestazione deludente, Gattuso lo sostituisce volentieri con Elmas, che non è nemmeno un falso nove.



(dal 21’ s.t. Elmas 6: al posto del belga si dà da fare e con lui in campo il Napoli trova il pareggio e il vantaggio provvisorio)





All. Gattuso 6: beffato nel finale pareggia una partita che non meritava certo di vincere. Il cambio Manolas si rivela un autogol.