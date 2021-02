NAPOLI-JUVENTUS 1-0



Napoli:



Meret 7: dopo il forfait durante il riscaldamento di Ospina viene rilanciato per difendere i pali del Napoli. Molto attento nelle uscite e tra i pali, compie degli ottimi interventi non sbagliando nulla e salvando il risultato.



Di Lorenzo 6: ogni tanto è impreciso ma riesce a tenere le discese degli esterni bianconeri



Rrahmani 7: si riscatta alla grande dopo la brutta prova contro l'Atalanta. Le prende tutte lì dietro, non sbaglia un intervento. Conquista anche il calcio di rigore che vale il gol vittoria.



Maksimovic 7: prestazione solidissima lì dietro. È molto attento e con Rrahmani non lascia passare quasi nulla.



Mario Rui 6: ogni tanto si prende qualche rischio di troppo, ma alla fine la sua partita è positiva, soprattutto in fase difensiva.

: gioca da regista e smista buoni palloni anche se non vengono fuori tutte le sue qualità (19' s.t.: entra con convinzione e cerca di lottare in mezzo al campo per difendere il risultato).: ogni tanto si fa trovare fuori posizione, ma nel complesso corre per tutta la gara riconquistando palloni importanti.: quando punta l'uomo c'è sempre la sensazione che possa nascere qualcosa di pericoloso. Tuttavia non arriva mai lo spunto vincente (19' s.t.: rientra in campo dopo essere guarito dal Covid-19. Un recupero importante, in mezzo a tante assenze).: la decide lui con il gol numero 100, tanto cercato ultimamente. Proprio dal dischetto, dove aveva sbagliato in maniera fatale contro la Juventus in Supercoppa. Oltre alla rete della vittoria mostra la sua leadership tecnica dettando i tempi di gioco lì davanti e facendo da collante tra centrocampo e attacco (43' s.t.).come sempre è incontenibile. Cuadrado va in netta difficoltà ed è costretto a non spingere troppo.: non vince quasi mai i duelli contro Chiellini e de Ligt, è poco incisivo (30' s.t.: non fa bene quando entra. Non riesce mai a tenere palla sfruttando la sua fisicità).: vittoria importantissima nonostante le tante assenze. Decide di schierare un Napoli offensivo e ha ragione. Nella ripresa ha l'umiltà di abbassarsi e cercare di concedere il meno possibile alla Juve.